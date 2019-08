MotoGp, Vinales ha già chiara la strategia: “proverò ad andare davanti sin da subito”

Il pilota della Yamaha ha commentato il risultato delle qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse al sesto posto

Sesto posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp di Silverstone, il pilota spagnolo agguanta la seconda fila sulla griglia di partenza, limitando i danni in un pomeriggio non proprio esaltante.

Un risultato che soddisfa fino ad un certo punto il rider della Yamaha, deciso ad affrontare al meglio la gara di domani: “alla fine abbiamo optato per lavorare di più per la gara, quindi sono abbastanza contento, abbiamo avuto un bel passo nelle FP4 mi sono trovato molto bene, per domani proverò ad andare in avanti subito dal primo giro, per me è una buona posizione vediamo cosa si può fare, se è più caldo domani sicuramente saremo più forti usando la hard“.

Valuta questo articolo