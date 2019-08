MotoGp, Viñales soddisfatto dopo le qualifiche: “ho fatto il massimo, sceglierò la gomma all’ultimo istante”

Ottimismo per Viñales in vista del Gran Premio d’Austria, il pilota spagnolo punta a migliorarsi per poter lottare per il podio

Maverick Viñales aprirà la seconda fila della griglia di partenza del Gp d’Austria, il pilota della Yamaha scatterà dalla quarta casella dopo la prestazione fornita nelle qualifiche di oggi.

Un risultato tutto sommato positivo per lo spagnolo, che ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sono abbastanza soddisfatto, penso che si poteva fare di più ma adesso era il massimo con la nostra moto. Dovremo cercare di migliorare in vista di domani. Non so se la gomma media sarà quella giusta, per la nostra moto va bene anche la soft. Deciderà all’ultimo istante, sceglierò lo pneumatico che mi darà maggiori sensazioni positive. Sono soddisfatto perchè abbiamo fatto un buon lavoro, in gara non si sa mai quello che accadrà, ma dobbiamo continuare su questa strada perché è quella giusta“.

