MotoGp, Viñales ammette: “ho fatto più di quello che la Yamaha permetteva, ho provato anche a prendere Rins”

Lo spagnolo ha espresso la propria soddisfazione per aver raggiunto il podio al termine di una gara complicata

La migliore Yamaha al termine del Gp di Silverstone è quella di Maverick Viñales, lo spagnolo si prende un fantastico podio precedendo il compagno di squadra Valentino Rossi, tenuto dietro senza troppa fatica.

Un risultato che il pilota ex Suzuki ha commentato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “oggi abbiamo fatto più di quello che la moto permetteva, sono stato vicino anche a Marquez e Rins. Se avessi avuto più velocità, avrei chiuso il gap. Sul rettilineo faticavamo molto, ma sono molto soddisfatto di essere riuscito a prendere il massimo dalla mia M1. Ho gestito molto la gomma, sapevo di essere forte dal 14° giro in poi ma il grip è calato. Per la gara abbiamo cambiato il set-up della moto e ha funzionato molto bene. Ho cercato di prendere Rins e Marquez alla fine, ma non ce l’ho fatta. Perdevo tanto nel quarto settore, ma sono comunque molto contento per questo podio. Abbiamo lavorato bene, questo ha aumentato la nostra confidenza“.

