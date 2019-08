MotoGp, Valentino Rossi deluso: il Dottore ‘accoglie’ con amarezza il quarto posto di Silverstone

Il pilota della Yamaha ha commentato l’esito del Gran Premio di Silverstone, chiuso al quarto posto dietro il compagno di squadra Viñales

Quarto posto per Valentino Rossi a Silverstone, il pilota della Yamaha sfiora il podio nell’appuntamento inglese, chiudendo alle spalle del compagno di squadra Viñales.

Un risultato positivo per il Dottore, partito secondo e costretto ad una gara in difesa, per via del gap in rettilineo pagato dalla Yamaha nei confronti di Honda e Suzuki. Interrogato sulla propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGp, Valentino Rossi ha ammesso: “purtroppo siamo delusi dal risultato di oggi, pensavamo di essere più competitivi. Avremmo voluto fare la gara che ha fatto Maverick. Da Rins mi aspettavo che era più come me, mi sarebbe piaciuto lottare per il terzo posto ma ero più in difficoltà, ho tenuto botta per metà gara, ho dovuto rallentare perché la gomma dietro scivolava. E’ stato un buon week-end, siamo partiti secondi e il risultato è sotto le aspettative. Fino a quando faceva più fresco sono riuscito a fare bene, ma oggi con più caldo ho fatto fatica. Abbiamo fatto il meeting, abbiamo parlato di questo, non so se sia per il mio stile di guida che stressa la gomma dietro, ma dobbiamo migliorare. Negli ultimi due week-end sono stato più competitivo, ora ci sarà un test a Misano tra giovedì e venerdì, lo scorso anno abbiamo fatto fatica, per noi è una gara speciale ci sono i tifosi, la famiglia ma è dura e bisogna prepararsi bene psicologicamente per il dispendio di energie, bisogna caricare le batterie per arrivare al 100% a Misano“.

