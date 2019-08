MotoGp – Valentino Rossi a Silverstone con ottimismo: “lo scorso anno Ã¨ stato un incubo, ma…”

Valentino Rossi motivato e carico per la gara di Silverstone: le parole del Dottore alla vigilia del Gp della Gran Bretaga

E’ iniziata una nuova settimana di gara: domenica a Silverstone si correrà il Gp della Gran Bretagna di MotoGp, che vedrà il grande ritorno di Jorge Lorenzo dopo il lungo stop per infortunio e i rumors di mercato. Occhi puntati sulla Yamaha, ancora alla ricerca della competitività giusta per lottare per la vittoria ogni weekend. Reduce dal quinto posto in Austria, Valentino Rossi è motivato per la nuova gara, in un circuito che tanto ama: “adoro Silverstone, è fra le mie 5 piste preferite. Mi piace molto perchè è un circuito vecchio stile, è molto lungo e ogni giro è come fare un piccolo viaggio da un posto a un altro. Inoltre è un circuito tecnico, che ha tutto. Quando sei veloce, è un piacere correre lì“, le parole del Dottore.

“Ho bei ricordi di questo circuito ma dipende anche dal meteo. Correre a Silverstone in condizioni atmosferiche difficili è pericoloso ma speriamo di avere bel tempo come nel 2017. Per essere veloce qui hai bisogno di un buon feeling con la moto e di stabilità, perchè anche nei tornanti ci sono punti veloci e poi ci sono anche tante curve lunghe, per cui solitamente e’ una pista dove la Yamaha va veloce. Speriamo di avere bel tempo, lo scorso anno è stato un incubo” ha concluso.

