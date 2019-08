MotoGp, Valentino Rossi e il possibile addio di Lorenzo alla Honda: “secondo me avrebbe senso perché…”

Intervenuto in conferenza stampa il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp

Messo alle spalle il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, Valentino Rossi si prepara adesso a scendere in pista in Austria, dove si terrà nel week-end l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp.

La sessione di lavoro svolta in Repubblica Ceca ha regalato spunti importanti alla Yamaha e al pesarese, deciso ad invertire la rotta per tornare su quel podio che manca ormai da troppe gare. Intervenuto in conferenza stampa, il Dottore ha ammesso: “a Brno è andata un pochino meglio rispetto alle ultime gare, non è un risultato fantastico però è stato un Gran Premio positivo. Abbiamo migliorato assetto e bilanciamento, dopodiché lunedì abbiamo provato altre cose. Abbiamo avuto un primo approccio con la moto 2020, non cambia molto ma per me è stato positivo iniziare a lavorare. L’addio di Bulega e Baldassarri alla VR46? Ogni anno cambia qualcosa, stiamo cercando dei nuovi volti, in particolari giovani ragazzi italiani. Credo che qualcuno arriverà l’anno prossimo, ma ancora non ci siamo seduti a tavolino per vedere chi sarà. Superstizioni? Come porta fortuna ho una piccola tartaruga di peluche che mi ha regalato mia madre una settimana prima della mia gara con i go-kart”.

Sulle voci di Lorenzo in Ducati: “è una sorpresa, ma se parliamo della situazione di pista ha senso, perchè Jorge ha tanti problemi con la Honda e l’anno scorso sembrava più forte con la Ducati. Però non so se sia vero, lui ha una Honda ufficiale e credo sia in grado di guidare quella moto. Credo che abbia avuto tanta sfortuna, l’infortunio in flat track lo ha penalizzato, perchè non gli ha permesso di partecipare ai test pre-stagionali. Tuttavia, con un pochino di tempo e di fortuna in più, credo che possa tornare ai suoi livelli. Se dovessi scommettere, direi che resterà alla Honda“.

