MotoGp, Tardozzi svela le condizioni di Dovizioso: “ha perso la memoria per mezz’ora, è arrabbiatissimo”

Interrogato sulle condizioni di Andrea Dovizioso, Tardozzi ha svelato come il pilota della Ducati verrà trasportato a Coventry per degli accertamenti

Brutto incidente per Andrea Dovizioso alla partenza del Gp di Silverstone, una botta terrificante per il pilota della Ducati, trasportato via in barella dopo il crash con Fabio Quartararo.

Dopo un controllo in Clinica Mobile, il forlivese è stato trasferito all’ospedale di Coventry, dove verrà sottoposto ad una tac per via della perdita di memoria patita dopo la caduta. Queste le parole di Tardozzi ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “ho parlato con Andrea, adesso lo stanno portando a Coventry per uno scan alla testa. Per venti minuti non ha ricordato nulla, ha male all’anca ma non c’è niente di rotto. E’ una verifica quella che andiamo a fare, ma quando hai perdita di memoria è obbligatoria. Dovi tranquillo? No, era molto arrabbiato“.

