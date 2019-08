MotoGp, la rivelazione di Rins: “la stavo combinando grossa, pensavo che la gara fosse finita al penultimo giro”

Lo spagnolo ha rivelato nel post gara come fosse vicino a combinare un grosso errore, credendo che la gara finisse al penultimo giro

Alex Rins ha rischiato di regalare il Gp di Silverstone a Marc Marquez su un piatto d’argento, andando vicino a commettere un errore grossolano che gli avrebbe fatto perdere il secondo successo stagionale.

Lo spagnolo infatti ha rivelato di aver creduto per un istante che la gara finisse un giro prima, rischiando di allontanarsi definitivamente da Marquez. Fortunatamente per il pilota della Suzuki tutto è andato per il verso giusto, considerando anche il sorpasso all’ultima curva compiuto sul connazionale della Honda: “non è facile tenere testa a Marquez, abbiamo fatto una gara incredibile. Marc andava forte, io stavo tranquillo dietro di lui. Ha chiuso il gas e mi ha fatto passare, ma mi sono reso conto che era più veloce di me. Ho capito di poterlo superare all’ultima curva, è stato incredibile. Sapevo di avere un bel ritmo, sapevo che Marquez e Quartararo avevano un passo migliore. Ma sapevo anche che se fossi rimasto lì davanti me la sarei giocata. Al penultimo giro credevo fosse finita la gara, ma quando ho visto Marquez dare gas ho capito di aver sbagliato e ho continuato a seguirlo. Sono felice perché siamo migliorati, la moto è molto cresciuta e di gara in gara è sempre più veloce. Il sorpasso finale? E’ più ragione, perché mi sono proprio immaginato la manovra in quel punto. Ci ho provato e alla fine è stato bello“.

