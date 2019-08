MotoGp – Marquez strategico, Valentino Rossi contento e Miller sorridente: le impressioni a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone

Le parole di Marquez, Valentino Rossi e Jack Miller dopo le qualifiche del Gp della Gran Bretagna

Qualifiche di fuoco oggi a Silverstone: al termine di un ultimo giro pazzesco, nel quale Valentino Rossi ha trainato i suoi colleghi, è Marc Marquez a festeggiare per la pole position, la sua ottava della stagione, in Gran Bretagna. Col crono di 1.58. 155 lo spagnolo si è piazzato davanti a Valentino Rossi e a Jack Miller. Una prima fila fantastica che lascia sognare per una gara pazzesca domani a Silverstone.

“Sono contento, specialmente di fare qui la pole, l’anno scorso abbiamo fatto fatica, quest’anno va meglio, la Yamaha ma volto bene, soprattutto nel passo e domani dovremo lottare. Sono contento per il sabato in generale, anche Rossi ha fatto un bel giro. Con la seconda gomma ho trovato traffico e ho detto ‘io sono quello davanti in classifica qualcuno deve spingere’, io non ho spinto perchè c’erano davanti loro, ha spinto Valentino e per fare un 58 basso bisognava usare la strategia ma anche essere veloci“, ha dichiarato Marquez al parco chiuso.

“Sono molto molto contento, perchè la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara, è stata dura perchè all’inizio sono partito solo ma tutti hanno aspettato, ho dovuto ragionare un attimo se tirare rallentare ecc, ho avuto un timing buono e ho detto va bene provo a fare un ultimo giro da solo, è bello, ho fatto un bel tempo, partire secondo è bellissimo, ho un buon passo, ci sono dubbi sulle gomme sia davanti che dietro ma la moto va bene, speriamo di essere in forma per domani“, questo invece il primo commento di Valentino Rossi.

“Ho cercato di non commettere troppi errori, perchè è un giro molto lungo su questo circuito, ogni piccolo errore può costare, bisognava mantenere la calma, mi sono sentito bene durante tutto il weekend ma ora ancora meglio, vediamo come fare domani, siamo molto contenti, che cambiamento quest’anno rispetto all’anno scorso“, ha concluso Miller.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo