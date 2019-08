MotoGp, Danilo Petrucci in cerca di riscatto: “vengo da due gare pessime, devo meritarmi il 3° posto”

Il pilota ternano ha intenzione di cancellare le ultime due cattive prestazioni, provando a riscattarsi nel Gp di Silverstone

Le ultime due gare non sono state certamente positive per Danilo Petrucci, che arriva adesso a Silverstone con l’obiettivo di riscattarsi e dimostrare il proprio valore.

Il circuito inglese piace eccome al ternano, come sottolineato da lui stesso al sito ufficiale Ducati: “sicuramente le ultime due sono state le mie peggiori gare dell’anno ed ora l’obiettivo è di voltare pagina il prima possibile, iniziando a dimostrare a Silverstone che ci meritiamo la terza posizione in campionato. Su questo circuito ho dei bei ricordi, soprattutto per il podio del 2015, e penso che se ci concentreremo fin dalla prima sessione potremo essere competitivi. Ci sarà molta concorrenza e l’incertezza del meteo qui in Inghilterra è sempre un fattore da considerare, che può condizionare la gara. Sono però determinato ad ottenere un buon risultato“.

