MotoGp, Petrucci condizionato dall’incidente tra Dovizioso e Quartararo: “sono rimasto all’esterno e…”

Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati dopo il Gp di Silverstone, chiuso al settimo posto dietro Crutchlow

Settima posizione per Danilo Petrucci nel Gp di Silverstone, un risultato non proprio esaltante per il ternano, protagonista di una gara incolore sul circuito inglese.

A condizionare la prestazione di Petrux ci si è messo l’incidente tra Dovizioso e Quartararo, episodio che ha costretto il pilota della Ducati a rimontare alla tredicesima posizione: “sapevo che quello di oggi sarebbe stato un GP difficile e l’incidente alla prima curva ha condizionato la mia gara, perché avevo deciso di restare all’esterno ma mi sono trovato davanti le moto di Andrea e Quartararo ed ho perso tante posizioni. Ho poi iniziato la mia rimonta e non è stato per niente facile superare gli altri piloti, però negli ultimi dieci giri sono stato veloce e ho fatto segnare il mio giro veloce al penultimo giro. Certo che senza l’incidente sarei potuto finire più avanti, ma quando parti così indietro può succedere di tutto. Mi dispiace per questa occasione persa ma soprattutto per Andrea, e spero che non si sia fatto nulla di grave“.

