MotoGp, Petrucci contento ma non troppo: “gli altri hanno fatto tempi pazzeschi, dobbiamo farli anche noi”

Il ternano ha sottolineato di avere avuto buone sensazioni in moto, confermando però come bisogna compiere ulteriori step per stare al passo con i migliori

Giornata tutto sommato positiva per Danilo Petrucci a Silverstone, il pilota della Ducati ha avuto buone sensazioni in sella alla propria Desmosedici, nonostante non abbia provato la gomma morbida per compiere il time-attack.

Il feeling c’è ma qualcosa va ancora migliorata, come sottolineato dal Petrux ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sono contento del feeling di stamattina, sono stato felice anche il pomeriggio. Abbiamo fatto delle prove di gomme per capire in che direzione andare per domani, la moto va bene ma non ho sfruttato al meglio la morbida. Gli altri sono riusciti a fare dei tempi pazzeschi, Marquez addirittura con la dura. E’ chiaro che c’è del lavoro da fare, ma sono contento del feeling con la moto. Ci sono da mettere a posto alcune cose e capire le gomme da usare domani. Quando fa un po’ più fresco siamo avvantaggiati, domattina mi aspetto dunque dei miglioramenti. Oggi pomeriggio si faceva fatica ad andare forte, molti piloti sono migliorati tantissimo e dobbiamo farlo anche noi. La moto non era al top oggi pomeriggio, dunque dobbiamo metterci a posto perchè la gara sarà a quest’ora e dobbiamo risolvere”.

