MotoGp – Rins incredulo, Marquez contento a metà e Viñales soddisfatto: le parole dei top-3 nel parco chiuso di Silverstone

Le parole dei primi tre protagonisti del Gran Premio di Silverstone, vinto da Rins davanti a Marquez e Viñales

Seconda vittoria in stagione per Alex Rins, che si prende il Gp di Silverstone davanti a Marc Marquez e Maverick Viñales. Lo spagnolo della Suzuki fulmina il campione del mondo proprio all’ultima curva, mettendo la propria moto davanti al connazionale della Honda per pochissimi centimetri, utili però per regalargli il sorriso in questo Mondiale.

Euforico nel parco chiuso Rins: “è incredibile, non ho parole per spiegare come mi sento. Ero vicino a sbagliare a due giri dalla fine perché pensavo fosse l’ultimo. Ho mantenuto la calma, ero sicuro nell’ultima curva di poterlo superare. Ringrazio tutti“. Soddisfatto comunque anche Marquez: “sono felice per il campionato ma non per la gara, sapevo che Rins aveva una grande possibilità. Ero davanti ma dovevo gestire le gomme, ho spinto ma lui si avvicinava continuamente. Il mio obiettivo non era vincere, ma portare a casa più punti possibile. Ho fatto tute le cose difficili, ma nell’ultima curva ho perso l’anteriore e ho chiuso il gas e mi ha superato. Siamo comunque sempre primi, abbiamo aumentato il vantaggio su Dovizioso e sono contento“. Sorride infine Vinales: “ho dato tutto negli ultimi giri pensavo di poterli prendere ma non ce l’ho fatta. In rettilineo perdevamo velocità, Silverstone è una pista positiva per noi ma possiamo ancora migliorare. Nel test di Misano porteremo pezzi nuovi, quindi miglioreremo nel corso della stagione. Su questo sono sicuro“.

