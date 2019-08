MotoGp – Marquez e l’avvertimento del team, la felicità del Dovi e l’entusiasmo di Miller: le parole dei top-3 nel parco chiuso di Brno

Le sensazioni dei primi tre piloti classificati al Gran Premio della Repubblica Ceca, Marquez ottiene la cinquantesima vittoria in top class

Marc Marquez senza rivali a Brno, il pilota spagnolo domina senza patemi il Gp della Repubblica Ceca, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica mondiale.

Una gara rimasta in bilico solo nelle fasi iniziali, prima che il campione del mondo aumenti il ritmo lasciando le briciole ai propri avversari, costretti a lottare per il secondo posto. Alle spalle di Marquez si piazza Andrea Dovizioso, buona la prestazione del ducatista che taglia il traguardo davanti a Miller, che riesce a soffiare il podio a Rins. Felice e soddisfatto Marquez nel parco chiuso: “ero molto concentrato all’inizio perché la pista era un po’ bagnata, ho iniziato a prendere ritmo e ho spinto fortissimo. All’undicesimo giro ho avuto un avvertimento dal mio team di accelerare e l’ho fatto. Week-end difficile, sono stato concentrato ogni giorno per prendermi questa vittoria“.

Sorride anche Dovizioso: “è stata una gara piuttosto strana, abbiamo spinto tantissimo. Stavamo facendo un’ottima gara, perfetta e molto regolare. A metà gara non riuscivo a frenare come prima, la gomma posteriore era al limite ma il risultato è positivo. Sono felice di essere sul podio, ho lottato con Marquez ma era inavvicinabile. Grazie al team e saluto con affetto Luca“. Miller entusiasta per il podio ottenuto nel finale: “è il miglior podio in carriera, sono rimasto piuttosto calmo. Ho continuato a spingere dall’inizio alla fine, sapevo che dovevo essere paziente per superare Rins e alla fine ce l’ho fatta. Ringrazio il team per l’ottimo lavoro e sono contentissimo per il risultato”.

