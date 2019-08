MotoGp – Lorenzo alla Pramac? Miller distrugge lo spagnolo: “facile infilare la coda tra le gambe…”

L’australiano si è detto sicuro di rinnovare con la Pramac, commentando le voci circa un possibile ritorno di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo potrebbe tornare alla Pramac, è questa la voce che si è diffusa negli ultimi giorni nel paddock di MotoGp. Lo spagnolo non vorrebbe continuare il suo rapporto con la Honda, così Dall’Igna potrebbe parcheggiarlo nel team satellite prima di riaverlo in quello ufficiale nel 2021.

Una situazione su cui si è soffermato Jack Miller, colui che dovrebbe essere sacrificato per far posto a Lorenzo: “penso che ci sia un po’ di verità nelle voci su Lorenzo, perché al momento non ha raccolto niente e non riesce a guidare la Honda. E’ facile infilare la coda tra le gambe e tornare indietro. Credo che in Pramac mi vogliano bene e che vogliano tenermi. La maggior parte delle persone in Ducati vogliono tenermi, ma siamo già nella seconda metà del campionato e non ho ancora firmato il contratto. Ho appena iniziato ad andare forte in MotoGP, quindi non voglio già andare via. Non mi disturba affatto non avere ancora firmato, neanche un po’, non sono stressato. Come ho detto, Pramac mi ha fatto incontrare più volte con loro, stamattina ero faccia a faccia con Paolo Campinoti ed è irremovibile sul fatto che vuole tenermi, quindi non sono troppo stressato“.

Miller ha poi ammesso: “la maggior parte dei dettagli sono stati risolti, Pramac ha acconsentito a tutto ciò che avevo chiesto, ma non è ancora arrivato alcun contratto. Aspetteremo e vedremo, ma tutto ciò che posso fare è continuare a fare del mio meglio, perché è il mio primo anno con del materiale ufficiale. La MotoGP sta attraversando una delle sue ere più competitive di sempre e sono già salito sul podio due volte quest’anno, stando davanti a diversi dei piloti migliori. Sento di aver fatto tutto il possibile per meritarmi il rinnovo, ma penso che arriverà, quindi non sono affatto stressato“.

