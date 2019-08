MotoGp, Marquez mette le mani avanti e snobba Valentino Rossi: “vi dico chi sono i più forti qui a Silverstone”

Il pilota spagnolo ha chiuso al secondo posto la seconda sessione di libere a Silverstone, battuto solo da Quartararo

Il circuito di Silverstone non è proprio l’ideale per le caratteristiche di Marc Marquez e della sua Honda, ma lo spagnolo non ha nessuna intenzione di darsi per vinto prima di combattere.

Le Yamaha sono forti certo, ma i punti deboli su cui attaccarle ci sono eccome, anche se al momento il team di Iwata è favorito per la vittoria in gara. Interrogato sui valori mostrati oggi in pista nelle libere, Marquez ha ammesso ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sono contento di come è andato tutto in generale, contento di come abbiamo guidato oggi. Su questa pista avevamo qualche dubbio, ma sin dall’inizio mi sono sentito davvero bene. Le Yamaha sono certamente le più forti qui, ma stiamo lavorando abbastanza bene e siamo lì, questo è il più importante. Su questa pista è importante avere una moto facile da guidare e la Yamaha in questo aspetto è la moto più forte. Come grip sono messi meglio, mentre come velocità di punta Honda e Ducati sono più performanti. Vediamo durante il weekend come va, ma per il momento Quartararo e Vinales sono i due più forti“.

