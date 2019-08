MotoGp, Marquez tra il record di vittorie e la situazione Lorenzo: “Jorge ha un contratto, credo che resterà”

Reduce dal successo ottenuto a Brno, Marc Marquez vuole prendersi un risultato positivo anche in Austria, da tre anni feudo della Ducati

E’ l’autentico dominatore del Mondiale 2019, ma Marc Marquez non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sei vittorie e tre secondi posti nelle prime dieci gare, con un unico zero ottenuto ad Austin quando viaggiava in solitaria verso l’ennesimo trionfo.

All’orizzonte adesso c’è il Gp d’Austria sulla pista di Spielberg, un feudo Ducati che il pilota della Honda vuole violare. Intervenuto in conferenza stampa, il campione del mondo ha sottolineato: “i test sono andati come al solito, tutto è filato per il verso giusto e sono state giornate positive. Abbiamo provato cose importanti, ora guardiamo avanti per questa gara. Il tracciato mi piace, non ci ho mai vinto e cercheremo di essere pronti questo week-end per lottare per la vittoria. Tutti gli avversari sono competitivi, dunque bisogna stare attenti a tutti. Le vittorie? I campionati sono più importanti, ma se hai delle buone statistiche sei sulla buona strada. Vedere il proprio nome tra queste leggende è fantastico, ma non voglio pensarci e soffermarmi solo sulla pista“.

Sul possibile passaggio di Lorenzo alla Pramac, Marquez ha ammesso: “so solo che Jorge ha un altro anno di contratto con la Honda. Nessuno può dire che non sia un bravo pilota, è un campione e deve tornare per dimostrare il suo potenziale con la HRC. Il suo ego e la sua ambizione lo spingeranno a fare questo, quando arrivi in un progetto come la Honda è perchè vuoi lottare per il campionato“.

