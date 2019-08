MotoGp – Marquez spaventa i rivali a Brno: “pronti a tornare come abbiamo finito”

Marc Marquez sereno a Brno: le sensazioni del pilota Honda al rientro dopo la pausa estiva in vista del Gp della Repubblica Ceca

Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di silenzio prima della conferenza stampa del giovedì del Gp di della Repubblica Ceca. Messa da parte la tristezza per la terribile notizia, i piloti hanno poi risposto alle domande della stampa in vista del nuovo appuntamento che dà ufficialmente il via alla seconda parte di stagione.

Reduce dalla vittoria al Sachsenring, Marc Marquez è pronto a dare nuovamente battaglia in pista: “certamente la seconda parte della stagione sarà molto importante, il riposo è stato fondamentale, sia per riprendermi che per pensare alla seconda parte del campionato, adesso è ora di ritornare, siamo pronti per tornare nello stesso modo in cui abbiamo finito ed eccoci qui a Brno per cominciare al meglio e divertirci in pista. Direi che la cosa più importante per noi è che siamo stiamo sempre lottando e cercando il modo migliore per ottenere posizioni ottime, vedremo qui chi è più veloce durante questo weekend, ma il nostro obiettivo è arrivare sul podio e lottare per la vittoria dall’inizio alla fine, se è possibile lo vedremo“, ha affermato il campione del mondo in carica in conferenza stampa.

“Tre settimane di pausa sono più che sufficienti, due settimane ci si può rilassare e nell’ultima settimana ci si prepara per la gara, altrimenti di meno no, l’anno scorso è stato troppo poco. Al Sachsenring mi sono sentito meglio con un nuovo telaio, la proveremo qui di nuovo e vedremo se c’è da fare qualche modifica nel corso delle prove“, ha concluso.

