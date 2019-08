MotoGp, Marquez parte con il piede giusto: “buon feeling con la moto, ci siamo concentrati sul set-up”

Il pilota della Honda ha analizzato la prima giornata di libere a Brno, sottolineando la sua soddisfazione per il comportamento della sua Honda

Secondo al mattino e secondo al pomeriggio, percorso netto a Brno per Marc Marquez, concentratosi maggiormente sui long run piuttosto che sul time-attack.

Il campione del mondo ha analizzato poi ai microfoni di Sky Sport MotoGp i risultati ottenuti al termine della seconda sessione, tradendo un pizzico di fiducia in vista del prosieguo del week-end: “è stato importante iniziare bene dopo la pausa estiva. Avevo un buon feeling sulla moto, ci ha permesso di provare un mix di pneumatici, setting e diverse opzioni sul telaio. Ci siamo concentrati sul set-up più che sulla velocità sul giro perchè domani sembra ci siano buone probabilità di pioggia. Stasera esamineremo tutto per comprendere meglio gli aspetti positivi e negativi per scegliere la nostra migliore opzione domani. Siamo contenti di come è andata la giornata, vedremo cosa accadrà domani ma siamo a un buon punto“.

