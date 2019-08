MotoGp – I complimenti a Dovizioso e importanti affermazioni di… mercato, Dall’Igna sincero sul ‘caso Lorenzo’

Gigi Dall’Igna sincero al Red Bull Ring: dalla vittoria di Dovizioso ai rumors di mercato

Aria di festa in casa Ducati oggi al Red Bull Ring: al termine di una settimana dove a farla da padrona sono state le voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo nel team di Borgo Panigale, Dovizioso è riuscito ad attirare l’attenzione su di sè grazie alla strepitosa vittoria di oggi all’ultima curva, ai danni di Marc Marquez.

“Una prestazione così da parte di dovi non può che far piacere a tutti, ha fatto una gara strepitosa, un ultimo giro stupendo ed un’ultima curva clamorosamente bella, non si può far altro che fare i complimenti oggi a dovi che se li merita tutti. Sicuramente Honda è cresciuta tantissimo soprattutto sotto l’aspetto ‘motore’, ha fatto un grosso sforzo dal punto di vista motoristico e aerodinamico per cercare di guadagnare lo spazio che noi avevamo recuperato negli anni precedenti ed è arrivata qui più preparata, quindi a maggior ragione dovi ha fatto una bellissima gara oggi“, queste le parole di Gigi Dall’Igna ai microfoni Sky.

Il direttore generale Ducati ha poi aperto una parentesi sul possibile ritorno di Lorenzo in Ducati: “io sono il direttore generale di ducati corse e devo cercare di mettere sulle nostre moto i migliori piloti possibili, quindi se c’è un’opportunità quanto meno è giusto e doveroso andarla a verificare, poi se questa opportunità si può concretizzare o meno dipende da tanti fattori. io direi che non è più aperta questa opportunità, stiamo lavorando per chiudere la situazione in Pramac, e vediamo di porre fine a questa storia nella prossima settimana. Il rosso è un colore che mi piace. Quando la honda ha scelto lorenzo e lo ha affiancato a Marquez non credo che lo abbia voluto delegittimare. anche noi avevamo una moto libera, eravamo più o meno nelle stesse condizioni“.

Mentre sul suo possibile addio alla Ducati ha aggiunto: “premetto che non credo di essere il migliore tecnico, non ho ancora vinto un campionato del mondo in MotoGp, ma io non so se sono un bravo tecnico ma di sicuro non sono sul mercato“.

