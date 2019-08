MotoGp, le rivelazioni di Silvio Fratesi: “Valentino Rossi è diventato ancora più famoso grazie a Marquez”

Il numero uno dei Fan Club del Dottore ha parlato della popolarità del pesarese, sottolineando come sia cresciuta grazie a Marquez

La lunga intervista concessa da Valentino Rossi ai microfoni di Radio Rai Uno è stata un’opportunità per far luce sugli obiettivi del Dottore, deciso a proseguire la sua carriera anche nella prossima stagione.

Oltre al nove volte campione del mondo, sono intervenuti nella puntata di ‘Domenica Sport’ anche altri personaggi, molto vicini al pilota della Yamaha. Dal padre Graziano fino a Carlo Pernat, passando anche per Silvio Fratesi, responsabile numero uno del Fan Club ufficiale di Valentino Rossi. Quest’ultimo si è soffermato sulla popolarità del Dottore, sottolineando come sia cresciuta grazie a… Marc Marquez: “ovviamente sarebbe stato meglio vincere il decimo titolo e ce lo saremmo anche meritato, ma se dal punto di vista sportivo Marc Marquez ha fatto un danno a Valentino Rossi con la sua condotta di gara, a livello di tifo si è tirato la zappa sui piedi. Io credo che Rossi sia amato per quello che è e non per quello che ha vinto, e l’epilogo del campionato 2015 non ha fatto che accrescere la sua popolarità dopo quello che si è verificato in pista.

Ogni anno siamo sempre di più, ci sforziamo per migliorare e per far sì che tutto sia perfetto per chi viene in circuito, non c’è nemmeno bisogno di preoccuparsi delle magliette perché arrivano già tutti vestiti di giallo. Rossi non vince da dieci anni e comunque è ancora uno degli sportivi italiani più in vista e in alto negli indici di gradimento, basta vedere le risposte dei bambini, sono in tantissimi che sognano di diventare Valentino Rossi. Spero che la pensione per noi sia più lontana possibile e che Rossi corra ancora a lungo”.

