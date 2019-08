MotoGp, Dovizioso fiducioso in vista del Gp d’Austria: “non nego che sia un’ottima pista per noi, ma Marquez…”

Il pilota della Ducati ha parlato al sito ufficiale del team in vista dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp

Archiviato il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, la MotoGp adesso si sposta in Austria per l’undicesimo appuntamento in calendario.

Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso fine settimana, è secondo anche nella classifica generale con 147 punti ( a 63 dal leader Márquez ) e arriva in Austria determinato a ripetere i successi delle ultime tre edizioni, in cui è sempre andato a podio: “non possiamo negare che il Red Bull Ring sia un’ottima pista per noi, è dimostrato dai risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi anni, ma come dico sempre che ogni gara ha la sua storia da scrivere. L’anno scorso Márquez mi è arrivato davanti, quindi sono sicuro che quest’anno sarà di nuovo competitivo. La cosa più importante è concentrarsi su noi stessi, mantenere il feeling che abbiamo trovato a Brno, sia durante il fine settimana che durante il test, che è stato molto positivo. Ci riproveremo, sicuramente non ci vogliamo arrendere“.

