MotoGp, Dovizioso non si accontenta: “buon feeling ma non basta, Marquez e le Yamaha sono veloci”

Il pilota della Ducati ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando come ancora bisogna migliorare per provare a lottare per la vittoria domenica

Quarto posto per Andrea Dovizioso nella seconda sessione di prove libere a Silverstone, un risultato positivo ma non troppo per il pilota della Ducati, convinto come ancora si possa migliorare nel corso del week-end.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il vincitore dell’ultimo Gp d’Austria ha ammesso: “bello avere la possibilità di correre con l’asfalto nuovo, c’è qualche buchetta ma è molto meglio dell’anno scorso. Non male, buon feeling ma c’è da lavorare. La pista è abbastanza complicata, essere a posto su tutti gli aspetti non è affatto facile. Ancora dobbiamo migliorare certe cose. Faceva caldo oggi pomeriggio, domani e domenica sembra che farà ancora più caldo dunque sarà importante capire al sabato quale gomma usare. Non abbiamo fatto molte prove di pneumatici oggi, ci siamo concentrati sul set-up. Abbiamo migliorato certi aspetti ma c’è da migliorare ancora, in tanti sono veloci come mi aspettavo. Non si riesce a capire come siamo messi per la gara, non male ma non basta. Marquez e Quartararo saranno competitivi al 100% per la gara, così come Viñales e Valentino Rossi. Avendo tre giorni interi sull’asciutto, possono cambiare tante cose“.

