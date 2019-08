MotoGp, Dovizioso lancia la sfida a Marquez: “difficile fermarlo anche in Austria, ma ci proveremo”

Il pilota della Ducati ha ammesso di puntare ad un risultato positivo su una pista che ben si addice alla DesmosediciGP

Negli ultimi tre anni in Austria ha vinto sempre la Ducati, con un successo a testa ottenuto da Iannone, Dovizioso e Lorenzo. Un ottimo modo per approcciarsi al Gran Premio in programma domenica sul circuito di Spielberg, dove i ducatisti se la dovranno vedere con il cannibale Marc Marquez.

Il Dovi sa che non sarà facile tenere dietro lo spagnolo, ma in conferenza stampa ammette di voler puntare in alto: “sono contento per ciò che abbiamo ottenuto a Brno, abbiamo spinto al massimo ed è andata bene. Il test è stato positivo, abbiamo provato un po’ di materiale ed è stato importante per capire quale strada da prendere in futuro. Ci siamo concentrati sul paragonare i materiali usati con stesse gomme, vogliamo continuare così cercando di portare avanti la striscia di vittorie su questo circuito. Sarà difficile fermare Marquez, ma il nostro obiettivo è questo. Abbiamo più punti rispetto all’anno scorso, ma anche Marc ne ha di più. Non credo che siamo lontani da lui, però alla fine la velocità c’è e sono contento”.

