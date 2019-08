MotoGp – Gp d’Austria complicato per Petrucci, Danilo amette: “sono rimasto imbottigliato e ho dovuto rimontare”

Danilo Petrucci in difficoltà al Gp d’Austria: le parole del ternano della Ducati dopo la gara al Red Bull Ring

Se nella parte dei box di Andrea Dovizioso si festeggia per la splendida vittoria al Gp d’Austria, non si può fare altrettanto nella metà di Danilo Petrucci, che dopo una gara difficile, partito dalla quarta fila, ha concluso con un nono posto.

“È stata una gara complicata: purtroppo alla prima curva sono rimasto imbottigliato e poi dopo un paio di giri sono stato coinvolto nell’incidente di Crutchlow. Ho perso tantissime posizioni e ho dovuto rimontare, spingendo tanto sulle gomme e dopo metà gara non ne avevo più per risalire. Peccato perché è stata una occasione persa, soprattutto quando ieri ho fatto un errore in qualifica e questo ha compromesso tutto il mio weekend. Mi dispiace molto per la squadra che ha lavorato impegnandosi al massimo: adesso dobbiamo fare un reset dopo queste due gare e guardare avanti in modo positivo a Silverstone“, queste le parole del ternano al termine della gara.

