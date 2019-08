MotoGp – Dovi ricorda Semprini, Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride: le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria

Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria

Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo classificato davanti a Quartararo.

Felice per il suo fantastico successo, Dovizioso ha così commentato a caldo la sua gara al parco chiuso del Red Bull Ring: “anche per me sembrava impossibile, quando sono arrivato in quel punto non pensavo di poter entrare in quella curva, non riuscivo a frenare nello stesso punto di Marc, ma era l’ultima curva, dovevo provarci, avevo una buona sensazione, mi sentivo molto forte in quel momento, in passato ci ho sempre pensato forse un po’ troppo, stavolta ho fatto qualcosa di pazzo e a volte funziona, sono contento per tutte le persone che lavorano davvero tanto e per Luca“.

“Sono felice perchè oggi abbiamo commesso un grosso errore nella scelta della posteriore, ho visto immediatamente quando sono andata in pista che le soft avevano un’aderenza migliore, ma dovevo provarci, sono contento, ho sbagliato un po’ all’ultima curva, comunque dovi ha fatto un lavoro incredibile, siamo comunque in testa con 58 punti di vantaggio“, questo invece il primo commento di Marquez.

“E’ stata una gara incredibile, abbiamo scelto la gomma soft, non è stato semplice per noi, ancora mi manca l’esperienza per gestire bene le gomme, ma oggi ci sono riuscito bene anche quando stavano calando, quando valentino era a 04 ho spinto tanto finchè non mi sono creato un gap di 2 secondi e poi ho gestito bene, il team ha lavorato benissimo, è stato difficile gestire le gomme ma siamo sul podio e va benissimo“, le parole di Quartararo al termine della gara in Austria.

