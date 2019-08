MotoGp, Loris Baz non ha dubbi: “ecco su chi deve puntare la Yamaha dopo il ritiro di Valentino Rossi”

Il pilota francese ha espresso il proprio punto di vista su colui che dovrebbe prendere il posto di Valentino Rossi in Yamaha dopo il suo ritiro

Il ritiro di Valentino Rossi non è affatto imminente, però la Yamaha ha già cominciato a pensarci, nonostante Jarvis lo abbia prima ammesso e poi ritrattato. La Casa di Iwata potrebbe però averlo già in casa l’erede del Dottore, ovvero quel Fabio Quartararo riuscito a centrare tre podi e due pole position con la moto satellite del team SIC Petronas.

Sulle potenzialità del francese si è soffermato Loris Baz, ex pilota di MotoGp e adesso impegnato in Superbike: “sono molto felice per Fabio, aveva sette anni quando l’ho visto guidare per la prima volta, era già veloce e pieno di talento. Ora abbiamo lo stesso manager, sono contento per come sta crescendo, perché all’inizio nel Mondiale non è stato facile. Probabilmente ha preso delle decisioni sbagliate, ma poi ha capito alcune cose. È ancora molto giovane, ma ha già capito molto ed ora sta andando davvero bene con la Yamaha. Penso che Fabio sia un problema per tutti i team ufficiali in questo momento ed io, se avessi una squadra, punterei su di lui dopo l’addio di Valentino Rossi. Ha un contratto di due anni con Petronas e deve concentrarsi sul suo lavoro, ma non credo che Yamaha lo lascerà andare, lo spero. Marquez è l’unico pilota che potrebbe cambiare moto e continuare ad essere costante, ma non è così facile. Jorge Lorenzo dimostra che non è facile cambiare moto ed essere competitivi. Ci vuole tempo e questo è diventato evidente quando ha guidato la Ducati. Alla fine ha vinto e credo che sarà lo stesso con la Honda. Ma ci ha bisogno di più tempo, quindi se Fabio cambia moto deve adattarsi, ma è anche così che vanno le corse”.

