MotoGp, Valentino Rossi in pista con una M1 rivoluzionata nei test di Brno: carena e codone innovativi per il Dottore [VIDEO]

Il Dottore ha portato in pista una moto completamente rivoluzionata rispetto a quella del 2019, lavorando in vista della prossima stagione

Giornata di intenso lavoro per Valentino Rossi a Brno, dove oggi si sono svolti i test di MotoGp successivi al Gran Premio disputato ieri sullo stesso tracciato ceco. Novità rivoluzionarie soprattutto nel box Yamaha, dove è comparsa una M1 completamente diversa rispetto a quella utilizzata in stagione.

Valentino Rossi è sceso in pista con una moto caratterizza da una carena in carbonio, il cupolino più stretto e un codone che ospita il motore 2020. Telaio e propulsore nuovi di zecca dunque per il Dottore, deciso a presentarsi la prossima stagione con un mezzo adatto a lottare per il vertice della classifica iridata. Ecco il video della M1 usata oggi dal pesarese:

🔥 Tiempos de las 13: #BrnoTest

1. Quartararo 1:56.225

2. Márquez +0.012

3. Mir +0.292

4. Miller +0.495

5. Rins +0.469

6. Maverick +0.472

7. Morbidelli +0.584

12. Rossi +1.198 pic.twitter.com/4VV6iD7FGv — JoseYellow46 #NH69 (@ForzaValee) August 5, 2019

