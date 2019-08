MotoGp – Marquez fa il vuoto a Brno: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca

Marc Marquez sempre più leader dopo la vittoria di Brno: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca

Marc Marquez ha confermato ancora una volta il suo strapotere: dopo i rischi di ieri e i paurosi giri in qualifica che gli hanno regalato una mostruosa pole position, lo spagnolo della Honda non ha mai perso la prima posizione oggi in gara, mantenendola fino al traguardo di Brno.

50ª vittoria del campione del mondo in carica che ci conferma sempre più leader della classifica piloti, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci.

La nuova classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca:

Marquez 210

Dovizioso 147

Petrucci 129

Rins 114

Vinales 91

Rossi 90

Miller 86

Crutchlow 78

Quartararo 75

P Espargaro 61

Nakagami 57

Morbidelli 52

Mir 39

A Espergaro 31

Iannone 21

Lorenzo 19

Oliveira 18

Zarco 18

Bagnaia 15

Rabat 14

Bradl 13

Pirro 9

Guintoli 3

Abraham 3

Syahrin 3

