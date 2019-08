MotoGp, cambia la classifica delle FP2 a Silverstone: balzo in avanti di Quartararo e Valentino Rossi

La Direzione Gara ha accolto il ricorso della Yamaha, riammettendo i tempi sul giro fatti segnare da Fabio Quartararo e Valentino Rossi

Cambia la classifica delle FP2 del Gp di Silverstone, il miglior tempo non è più quello fatto segnare da Marc Marquez. In cima alla classifica infatti viene ripristinato l’1:59.225 piazzato da Fabio Quartararo nel finale della sessione, prima che la Direzione Gara lo cancellasse per aver superato il limite della pista in curva 6.

Stesso dicasi anche per Valentino Rossi, il quale sale dalla diciassettesima alla quarta posizione dopo la riammissione del suo tempo sul giro, più lento di due decimi e mezzo rispetto a quello del francese. Una piccola vittoria per la Yamaha, che aveva presentato ricorso subito dopo la fine delle FP2 del Gp di Silverstone, considerando troppo eccessiva la punizione della giuria. In seguito a questa decisione, Marc Marquez scala in seconda posizione e Viñales in terza, mentre Dovizioso scivola al sesto posto davanti alla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Decima piazza per Danilo Petrucci con l’altra Ducati.

Valuta questo articolo