MotoGp, quante novità in casa Yamaha nei test di Misano: Valentino Rossi e Viñales possono sorridere

In occasione della prima giornata di test a Misano, i due piloti della Yamaha hanno portato in pista parecchie novità

Giornata importante per Valentino Rossi e Maverick Vinales a Misano, i due piloti della Yamaha hanno utilizzato il Day-1 dei test per provare parecchie novità portate dalla Yamaha in questa sessione per migliorare le prestazioni della M1.

In mattina i due piloti della Casa di Iwata sono scesi in pista con un nuovo forcellone in carbonio ed uno scarico evoluto, che potrebbero esordire già nell’ultima parte della stagione in corso. Sensazioni positive e feedback esaltanti sia per il pesarese che per lo spagnolo, riusciti a chiudere nella top five sia al mattino che nel pomeriggio. Inoltre, Rossi e Viñales hanno potuto disporre in questi test di Misano anche di una seconda specifica del motore 2020, che aveva fatto il suo esordio nei test collettivi di inizio agosto a Brno.

