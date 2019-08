MotoGp – Il “no” alla KTM ed i contatti Lorenzo-Ducati: “non ci sto perdendo sonno”

Jack Miller sincero a Silverstone: dal rifiuto dell’offerta della KTM ai contatti tra Lorenzo e la Ducati

Dopo il caos nato attorno a Jorge Lorenzo, che sembrava aver manifestato il desiderio di interrompere la sua collaborazione con la Honda per un possibile e clamoroso ritorno in Ducati, Jack Miller ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e firmare il suo rinnovo col team Pramac.

L’australiano ha raccontato un retroscena riguardante un’offerta ricevuta dalla KTM: “di sicuro, ho dovuto pensarci. La KTM è un grande costruttore e con loro ho avuto un passato vincente. Inoltre ho un ottimo rapporto con Stefan Pierer e Pit Beirer. Ho passato dei bei momenti con loro. Quindi, voglio dire, è stato difficile rifiutare, ma per me era un rischio in questo momento della mia carriera, quando le cose iniziano ad andare bene, ottenendo dei podi e stando sempre nelle posizioni a cui ambisco. Nella mia carriera l’ho già fatto una volta: le cose stavano iniziando ad andare bene, poi ho accettato una nuova sfida e mi sono buttato sotto all’autobus. Mi piacerebbe passare un po’ più di tempo seduto sopra all’autobus“.

Miller ha poi aperto una parentesi sulle voci del possibile ritorno di Lorenzo in Ducati e sul comportamento del team di Borgo Panigale: “penso che non ci si debba soffermare su questo genere di cose. Voglio dire, Jorge è un tre volte campione del mondo della MotoGP. Ha già vinto sulla Ducati in passato. Diciamo che ha una grande storia. Ma ha anche 32 anni. Probabilmente ha saltato metà della scorsa stagione e anche quest’anno ha perso un mucchio di gare. Dobbiamo guardare la realtà della situazione, a che punto si trova della sua carriera. E io penso di aver appena iniziato la fase migliore. Ma non è necessario soffermarsi su questo. Non ci sto perdendo il sonno. Lo sappiamo, in questo paddock vengono prese delle decisioni del genere tutti i giorni, quindi non mi disturba affatto“.

