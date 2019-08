MotoGp – Morbidelli accusa Zarco, il francese della KTM spiega: “è vero! Ho toccato Franco, ma…”

Zarco risponde alle accuse di Franco Morbidelli: le parole del francese della KTM dopo il Gp della Repubblica Ceca

La gara di domenica a Brno ha lasciato tantissimo amaro in bocca a Franco Morbidelli: il giovane pilota del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro del Gp della Repubblica Ceca a causa di una brutta caduta, nella quale è stato coinvolto anche Joan Mir. Nelle interviste post gara Morbidelli si è sfogato, scagliandosi contro Johan Zarco, ritenuto da lui colpevole della sua caduta.

Qualche giorno dopo la gara ceca, alla vigilia del nuovo appuntamento in Austria, è Zarco a parlare di quanto accaduto in pista a Brno: “ho perso molte posizioni all’inizio. Ero alle spalle di Quartararo e di Aleix Espargaro alla curva 3. Stavo frenando, quindi sono andato all’esterno e mi sono ritrovato all’interno della curva 4. Ma ero sulla mia linea, dietro ad Aleix e Fabio. E’ vero che ho toccato Franco. Credo che lui si sia avvicinato, ma io ero totalmente coperto perché ero aggrappato alla parte destra della moto, quindi non l’ho nemmeno visto. Ho sentito il tocco, ma non sapevo neanche che fosse caduto. Mi dispiace molto per lui“, queste le parole del francese della KTM a Motorsport.

