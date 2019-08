MotoGp – Meregalli fa il punto sulla Yamaha: “Vinales a podio grazie al duro lavoro. Vi spiego il problema di Valentino Rossi”

Maio Meregalli fa il punto sulla gara delle Yamaha a Silerstone: applausi per Vinales, un po’ di amarezza per i problemi alle gomme che hanno rallentato Valentino Rossi

Un terzo posto per Vinales e un quarto posto per Valentino Rossi: la Yamaha torna da Silverstone con una bella scorpacciata di punti, ma con la consapevolezza di aver mancato l’occasione di portare entrambi i piloti sul podio. Se Vinales è stato autore di una gara tutto sommato buona, Valentino Rossi non è riuscito a difendere la seconda posizione dalla quale partiva in griglia, scivolando fino al quarto posto a causa di qualche problema alle gomme.

Il team manager della Yamaha, Maio Meregalli, commenta così la prestazione dei due piloti: “ci aspettavamo di essere più vicini alle prime posizioni e di unirci alla lotta per la vittoria con i due piloti principali, ma già all’inizio della gara abbiamo visto che sarebbe andata diversamente. Detto questo, le nostre prestazioni stanno migliorando, stiamo facendo progressi costanti. Il terzo posto di Maverick è la conseguenza del duro lavoro. Vale è stato forte per tutto il fine settimana, ma questo pomeriggio ha avuto una sensazione diversa a causa di problemi di aderenza e degrado delle gomme, soprattutto nelle fasi finali della gara, ma ha comunque conquistato il quarto posto. Comunque, questo round è stato complessivamente positivo. La cosa più importante che portiamo via da questo fine settimana è che i nostri piloti sono stati più a loro agio con la moto in tutte le sessioni. Sappiamo su cosa vorremmo lavorare ai prossimi test di Misano, quindi stiamo cercando di fare ulteriori passi avanti”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo