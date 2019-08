MotoGp – Meregalli lancia la carica: “Maverick e Vale non vedono l’ora di correre a Silverstone”

La Yamaha pronta per il weekend di gara della Gran Bretagna: le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Silverstone

Domenica i campioni della MotoGp si sfideranno sul circuito di Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2019. La Yamaha arriva in terra inglese con sensazioni positive, poichè il circuito britannico si adatta bene alla M1: “abbiamo avuto un inizio frenetico nella seconda metà della stagione, ma abbiamo concluso il weekend di gara back to back che includeva anche un test con un buon ritmo. Abbiamo visto progressi positivi, quindi adesso siamo pronti per Silverstone. L’anno scorso non abbiamo gareggiato qui a causa delle condizioni meteo e di questioni di sicurezza, e questo rende i nostri piloti e il nostro team ancora più desiderosi di offrire ai fan locali un bello spettacolo questo fine settimana“, queste le parole di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Gran Bretagna.

“Maverick è conosciuto per essere un fan di Silverstone e Vale è anche forte in questo circuito. Il layout del circuito con le linee ampie si adattano alla nostra bici. Vediamo se il nuovo asfalto fornirà una buona presa e se il circuito è stato in grado di riparare i dossi che i piloti di F1 hanno sottolineato in alcuni punti dopo aver corso lì all’inizio di quest’anno“, ha concluso il team director Yamaha.

