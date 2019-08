MotoGp, Max Biaggi ‘rilancia’ Jorge Lorenzo: “il passaggio in Ducati? Gli avrebbe fatto bene, ma…”

L’ex pilota italiano si è soffermato sulle voci relative al contatto tra Lorenzo e la Ducati, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda

Jorge Lorenzo è pronto a tornare in pista nel prossimo fine settimana di Silverstone, risalendo in sella alla Honda dopo un lungo stop dovuto all’incidente occorsogli ad Assen.

Lo spagnolo comparirà in conferenza stampa per esprimere le proprie sensazioni sul suo rientro e per fare chiarezza sulle voci circolate due settimane fa in Austria, relative ad un presunto contatto con la Ducati. Sulla questione si è soffermato anche Max Biaggi, che ha detto la sua sul proprio profilo Facebook: “per quanto riguarda l’interessamento della Ducati per Lorenzo, credo che un ritorno di Jorge su una moto, con cui si è dimostrato molto competitivo, sarebbe stata positiva per il campionato e per la Ducati anche se è meglio per lui rimanere dov’è. C’è bisogno di ritrovare un protagonista forte come Jorge, l’unico che nell’era Marquez ha vinto un campionato. Ovviamente questi accordi con la presenza già di altri contratti, sono piuttosto complicati”.

