MotoGp – Maverick Vinales sincero: “non sono io il rivale di Marc Marquez”

Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez

Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in tutta sincerità di non essere il rivale n°1 di Marc Marquez: “cerco di lavorare al massimo. Molte volte il venerdì e il sabato va alla grande e poi, in gara, andiamo indietro. Sto aspettando di migliorare. Penso a me stesso, non guardo cosa fanno gli altri piloti. Penso che i rivali di Marc Marquez siano altri, non io“.

