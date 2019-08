MotoGp, Marquez pizzicato sul sorpasso all’ultima curva di Rins: la risposta dello spagnolo è velenosissima

Il pilota spagnolo ha risposto in maniera piccata alla domanda sui due sorpassi ricevuti all’ultima curva in Austria e Inghilterra

Aumenta di venti punti il vantaggio di Marc Marquez su Andrea Dovizioso nella classifica piloti, lo spagnolo chiude al secondo posto il Gran Premio di Silverstone e sfrutta (quasi) al massimo la caduta del rivale, salendo a +78 punti.

Una piccola consolazione dopo la beffa subita all’ultimo giro da parte di Alex Rins, riuscito a prendersi la vittoria per pochi centimetri. Soddisfatto ma un pizzico velenoso nel post gara Marquez, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “ho visto che stavo facendo la gara io portando a Rins la vittoria, stavo usando le gomme moltissimo. Ho spinto per non farci prendere dalle Yamaha, ho spento il gas e lui ha fatto lo stesso. Non è bello perdere all’ultima curva, ma ci sta. E’ importante comunque che in un circuito in cui fatichiamo siamo arrivati ad un decimo dal vincitore. L’ultima curva il mio punto debole? Non è la stessa cosa lottare per il campionato o per il quinto posto, la gara l’ho fatta io e ho cotto le gomme. Rins è stato molto bravo, ma siamo contenti di aver chiuso secondi. Se mi brucia più il sorpasso di Rins o quello di Dovizioso? Mi brucia più il… +78“.

