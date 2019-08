MotoGp – Marquez chiude i test di Brno con il sorriso: “giornata positiva. Telaio e aerodinamica: vi svelo cosa abbiamo provato”

Giornata di test positiva per Marc Marquez a Brno: il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative fra diversi tipi di telaio e ha lavorato sull’aerodinamica

Dopo aver vinto la gara di ieri, Marc Marquez torna in pista a Brno per i test del lunedì. Il pilota spagnolo, sempre più leader del mondiale, ha affrontato una giornata di test risultata ‘positiva’, nella quale ha effettuato diverse prove comparative fra telanio classico e telaio foderato in carbonio, nonchè alcuni test sull’aerodinamica.

Marquez ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la giornata odierna: “test molto positivo per noi. Ho fatto delle prove con il telaio, stiamo cercando di stressare meno la gomma anteriore perché ora siamo costretti a piegare tanto per cercare di esercitare più aderenza. Abbiamo anche svolto delle prove di aerodinamica, perché dobbiamo valutare il miglior pacchetto in vista dell’Austria“.

Valuta questo articolo