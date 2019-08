MotoGp – Marquez, la strategia in qualifica ed i ‘pericoli’ per la gara di Silverstone: “Valentino sarà un duro rivale domani, ma…”

Marc Marquez soddisfatto della sua pole position al Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche di oggi a Silverstone

60 pole position in 120 gare in top class, questo un dato incredibile che Marc Marquez aggiunge alla sua strepitosa lista dopo la pole conquistata oggi a Silverstone. Il campione del mondo in carica si è piazzato davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, assicurandosi dunque la prima casella in griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna.

“L’obiettivo era la prima fila, sapevo che qualche Yamaha sarebbe andata più forte, sapevo che Valentino e Quartararo potevano fare la pole, per noi abbiamo fatto una prima uscita perfetta, un tempo molto buono e dopo quando siamo usciti col secondo pneumatico c’era traffico e abbiamo usato la strategia giusta. La prima uscita il team ha fatto la strategia perfetta, provi di cercare un giro pulito e lo abbiamo fatto, da soli, con la seconda gomma c’era già qualcuno davanti e lì devi aspettare e fare la tua strategia, ho visto che tutti e 2 erano dietro di me e non serviva andare davanti. Valentino sarò un duro rivale domani, ha fatto un grandissimo giro, è molto forte, in gara va sempre meglio, ma occhio anche a Vinales e Quartararo“, queste le parole dello spagnolo ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.

