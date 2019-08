MotoGp – Marquez si lascia il passato alle spalle: “Silverstone? Abbiamo faticato, ma adesso…”

Marc Marquez positivo e fiducioso in vista del nuovo weekend di gara: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp di Gran Bretagna

Dopo una settimana di pausa a seguito delle fatiche del Gp d’Austria, i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista e lo faranno a Silverstone, per un nuovo appassionante weekend di gara. Marc Marquez andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo l’amara sconfitta del Red Bull Ring contro Andrea Dovizioso, che lo ha superato all’ultima curva.

“Fortunatamente possiamo divertirci con una grande gara a Silverstone. Abbiamo avuto sicuramente un po’ di sfortuna in passato, ma quest’anno stiamo dimostrando che siamo molto più forti nei circuiti in cui in passato non lo eravamo, quindi mi sento bene per il weekend. Vedremo come sarà il nuovo asfalto perchè in passato Silverstone è stato molto accidentato e vedremo anche come sarà il tempo“, queste le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del Gp di Gran Bretagna.

