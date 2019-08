MotoGp – Marquez non si sbilancia a Silverstone: “il nostro obiettivo è portare punti per il campionato”

Marc Marquez con i piedi per terra: le parole dello spagnolo in conferenza stampa a Silverstone

Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non vedono l’ora di scendere in pista, anche per scoprire le modifiche apportate sull’asfalto britannico.

Reduce dalla sconfitta all’ultima curva per mano di Dovizioso al Red Bull Ring, Marc Marquez è pronto a lasciarsi alle spalle l’Austria: “chiaramente non vedevo l’ora che arrivasse il gran premio di Silverstone, a volta ho avuto sfortuna qui ma abbiamo fatto grandi gare, uno dei nostri punti deboli erano le buche ma sembra che ci sia stata una riasfaltatura molto buona, sembra bella ma dobbiamo vederla con la moto, cercherò di mantenere la concentrazione, spingere e lavorare bene per lottare per le migliori posizioni“, ha affermato il campione del mondo in carica in conferenza stampa.

“Abbiamo visto l’anno scorso nelle prove che Vinales era forte, tutti i piloti Yamaha erano veloci ma noi non eravamo lontano, col nuovo asfalto sarà tutto diverso quest’anno, dobbiamo vedere l’aderenza, le gomme e il nostro motore è migliore quest’anno, ma nonostante questo dovi sarà lì, ma il nostro obiettivo è cercare di concludere sul podio, portare punti per il campionato, le previsioni sembrano buone“, ha concluso Marquez.

