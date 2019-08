MotoGp, frecciata velenosa di Marquez contro Lorenzo: fischiano le orecchie del maiorchino a Silverstone

Il pilota spagnolo ha commentato il comportamento del proprio compagno di squadra, lanciandogli una velata frecciatina

L’argomento del media day del Gp di Silverstone non poteva che essere Jorge Lorenzo e il suo contatto con la Ducati, una voce uscita due settimane fa durante il week-end austriaco prima che sparisse dopo l’ufficialità del rinnovo di Jack Miller in Pramac.

Sulla questione è stato intervistato oggi dopo la conferenza stampa Marc Marquez, che ha espresso il proprio punto di vista: “a caldo, a casa con dei dubbi, probabilmente si è mosso senza pensare alle conseguenze. Alla fine, quando ti impegni in un progetto vincente come quello della Honda, devi continuare. Lo ha scritto anche sul casco, quando credi in qualcosa devi avere fiducia di poterlo fare. Il Gp di Silverstone? Il mio obiettivo, sia a Brno che in Austria, era che Dovi non mi recuperasse punti. E anche qui voglio la stessa cosa. In Austria gli ho dimostrato che se vuole avvicinarsi, non glielo renderò facile. Sappiamo dove abbiamo sbagliato al Red Bull Ring, ma per vincere la guerra devi anche perdere alcune battaglie. E su una pista favorevole alla Ducati ce la siamo giocata fino all’ultima curva“.

