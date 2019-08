MotoGp – Marquez e Dovi, l’inedito discorso post gara in Austria: “chiudevi il gas eh, bastardo”

Marquez vs Dovizioso: la conversazione post Gp d’Austria dei due piloti che hanno regalato emozioni pure col duello al Red Bull Ring

Spettacolo puro domenica scorsa al Red Bull Ring con la gara di MotoGp che ha visto Marquez e Dovizioso protagonisti di un duello da favola, al termine del quale è stato il forlivese della Ducati ad avere la meglio. Una lotta appassionante che ha regalato adrenalina pura.

Al termine della gara prima e dopo i festeggiamenti sul podio, Dovizioso e Marquez sono stati protagonisti di una interessantissima chiacchierata ripresa dalle telecamere della MotoGp. “Marc all’ultima curva non ho visto cosa hai fatto dopo il sorpasso”, ha affermato il ducatista. “Mi hai preso la protezione del freno posteriore che si è rotta e sono andato con te. Volevo incrociare, ma mi hai preso”, ha risposto Marquez. “Eh infatti avevo visto che volevi chiudere, non me ne sono accorto (di averti colpito)”, ha replicato Dovizioso. “Succede” ha tagliato corto lo spagnolo.

I due hanno poi parlato del risultato di Rossi: “quarto Valentino e quinto Vinales no? Vale è sempre lì”, ha affermato Marquez. “Eh sì Vale è sempre lì. Non ho visto il distacco però. Alla fine nelle curve a destra facevi veramente fatica. Pensavo che stessi gestendo, ma nel finale invece non sei riuscito a spingere di più”, ha risposto Dovi.

“Ho provato a metà gara a spingere e infatti abbiamo fatto 1’24″1, ma poi ho capito che continuando così avrei rischiato di cadere, mi si chiudeva il davanti. Allora mi sono messo alle tue spalle. E ho visto che sul rettilineo chiudevi il gas eh bas***do?”, ha scherzato il pilota Honda. “Eh sì devi capire che quando sei dietro non è rilassante la situazione, quindi cerco di tenerti fermo”.

“Ora andiamo a Silverstone. E là…”, ha continuato Marquez. “E là tu fai la differenza”, ha risposto il ducatista. “C’è grip, ma voi andavate forte l’anno scorso”, ha aggiunto lo spagnolo. “Ah è vero voi facevate fatica. Ma per le buche”, ha continuato Dovizioso prima della conclusione di Marquez: “eh sì sulle buche la Honda si muove”.

