MotoGp – Marquez e quel desiderio di incontrare Lewis Hamilton: “io in F1? Mi sono dimostrato veloce, ma…”

Marc Marquez e la sua competitività in Formula 1: il campione della Honda sogna di incontrare Lewis Hamilton

Domenica amarissima a Silverstone per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda è stato beffato al fotofinish da Alex Rins, che si è preso una vittoria speciale al Gran Premio di Gran Bretagna. Il campione del mondo in carica rimane comunque saldamente in vetta alla classifica piloti e grazie ai 20 punti conquistati ieri e alla caduta di Dovizioso è riuscito ad aumentare il suo vantaggio.

Per lo spagnolo, dunque, c’è tempo per pensare anche ad altro oltre alla MotoGp: Marquez ha infatti parlato ai microfoni del Daily Mail della sua voglia di incontrare Lewis Hamilton, magari sfidandolo in pista su una monoposto.

“So che va in moto e che ci sa fare. In qualche occasione parlo con lui via piattaforme sociali, ma spero di poterlo incontrare. Lo scorso anno ci siamo andati vicino, poi però per degli impegni non ci siamo riusciti. Allora testai una Toro Rosso sul circuito del Red Bull Ring. Feci 40 giri e fu una gran bella esperienza. Mi sono dimostrato veloce, ma i punti di frenata e il downforce sono stati difficili da capire”, queste le parole di Marquez, che sa già quali piste gli si addicono maggiormente: “su un tracciato normale dovrebbe essere ok perché riuscirei a trovare il limite, ma nel bel mezzo di una città, come può essere Montecarlo mi risulterebbe più complicato“.

