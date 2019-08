MotoGp – Marquez consapevole della superiorità di Dovizioso in Austria: “Andrea ha giocato con me, vi svelo cosa è successo alla fine”

Le ammissioni di Marc Marquez dopo la sconfitta all’ultima curva al Red Bull Ring: lo spagnolo della Honda sincero al termine del Gp d’Austria

Un duello appassionante ha infuocato il Red Bull Ring: al termine di una lotta incredibile, a spuntarla, come due anni fa, è stato un eccezionale Andrea Dovizioso, che si è aggiudicato il Gp d’Austria 2019, battendo il suo rivale all’ultima curva.

“Volevo fare come due anni fa, tagliare da dentro e sorpassarlo, ma la protezione del freno si è agganciata alla sua moto. Fortunatamente non si è rotta e non sono caduto. Era l’ultima curva e volevo provarci. Negli ultimi sette giri Dovi ha giocato con me. In partenza mi ha affiancato e già avevo capito che avremmo dovuto lottare. Era una gara a chi frenava più tardi e siamo andati larghi entrambi in quella curva”, questa l’ammissione di Marquez nel post gara di Spielberg.

“È un podio importante in ottica mondiale, su questa pista non abbiamo mai vinto, ma togliendo la gara di Austin, il secondo posto è il risultato peggiore che abbiamo ottenuto quest’anno”, ha concluso lo spagnolo della Honda.

Valuta questo articolo