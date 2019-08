MotoGp – Marc Marquez in Austria per far bene: “rientro impegnativo, ma…”

Marquez concentrato e motivato: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Austria

Un rientro dalla vacanze ricchissimo per i piloti della MotoGp: dopo il Gp della Repubblica Ceca i campioni della categoria regina sono tornati in pista ieri a Brno per un’importante giornata di test, dopo della quale si sono subito messi in viaggio per l’Austria, dove domenica torneranno a gareggiare per un nuovo appuntamento stagionale.

Reduce dalla vittoria ceca, Marc Marquez è motivato a continuare a far bene anche in terra austriaca: “è stato certamente un ritorno impegnativo dopo l’estate. Siamo sicuramente felici del risultato di Brno ma adesso dobbiamo concentrarci di nuovo e prepararci per l’Austria. Il Red Bull Ring è un circuito unico che richiede molto dai freni e dalla potenza della moto. In passato abbiamo avuto alcune gare davvero eccitanti qui e quindi quest’anno credo che sarà nuovamente davvero interessante!“, queste le parole dello spagnolo alla vigilia della gara al Red Bull Ring.

Valuta questo articolo