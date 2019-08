MotoGp – Lutto in casa Ducati: morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa”, niente incontro con la stampa per Dovizioso e Petrucci

Arriva da Brno una tragica notizia che annulla la gioia di tornare in pista: è scomparso infatti nella notte, all’eta di 35 anni, Luca Semprini, addetto stampa ufficiale del Ducati Team. Luca, arrivato a Brno col team Ducati, è morto nella notte nella sua camera d’albergo, ma non sono ancora state rese note le cause del decesso. L’addetto stampa Ducati oggi sarà ricordato, con un minuto di silenzio, durante la conferenza dei piloti. Una notizia tragica, per la quale Petrucci e Dovizioso hanno deciso che oggi non parleranno davanti alla stampa.

“Dorna Sports SL e tutto il MotoGP™ si uniscono nel cordoglio per la scomparsa di Luca Semprini (35 anni), ufficio stampa del Ducati Team, deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Luca era con la squadra a Brno per il GP della Repubblica Ceca. Il mondo delle corse e l’ente organizzatore del campionato del mondo fanno le più sentite condoglianze alla scuderia, agli amici e ai famigliari di Luca“, si legge sul sito ufficiale della MotoGp. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android

Valuta questo articolo