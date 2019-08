MotoGP – Jorge Lorenzo salta anche la gara in Austria: Honda conferma la presenza di Stefan Bradl

Jorge Lorenzo ancora fermo per infortunio: Honda conferma la presenza di Stefan Bradl anche per il Gp d’Austria

Prosegue il lento recupero di Jorge Lorenzo dalla frattura alle vertebre D6 e D8 rimediata durante la prima sessione di prove libere ad Assen. Il pilota spagnolo, già costretto a saltare la gara di quest’oggi a Brno, la prima dopo la pausa estiva, sarà costretto a restare fuori dai giochi anche in Austria. Lo ha comunicato il team Honda che, contemporaneamente, ha annunciato la presenza in pista di Stefan Bradl, già presente sulla RC213V in Germania e nella gara odierna in Repubblica Ceca.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo