MotoGp, Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez: il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO]

Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social

Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc Marquez in Repubblica Ceca, dove il campione del mondo si prende una sensazionale pole sfidando le avverse condizioni atmosferiche. Una dimostrazione di forza applaudita anche da Lorenzo sui social: “Congratulazioni per la pole position! Giro impressionante e tanto coraggio in condizioni molto difficili“. Immediata la risposta di Marquez: “guarisci presto“.

